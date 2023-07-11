"Накрылся бизнес": базу отдыха в Приморье решено снести

Известную многим базу отдыха в Приморье решено снести. В отделении судебных приставов по Хасанскому району ГУФССП России по Приморскому краю находилось исполнительное производство об обязании бизнесмена освободить самовольно занятый земельный участок путем сноса незаконно возведенных строений, сообщается в пресс-служба ГУФССП России по региону.