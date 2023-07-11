"Накрылся бизнес": базу отдыха в Приморье решено снести

Известную многим базу отдыха в Приморье решено снести. В отделении судебных приставов по Хасанскому району ГУФССП России по Приморскому краю находилось исполнительное производство об обязании бизнесмена освободить самовольно занятый земельный участок путем сноса незаконно возведенных строений, сообщается в пресс-служба ГУФССП России по региону.
Популярные статьи
- "Противник идет в наступление, а нас 9 человек" - Трутнев восхитился поведением бойцов на СВО
- Владимир Колокольцев сообщил о задержании участников преступного сообщества наркоторговцев и ликвидации нарколаборатории
- В Ростовской области растет число желающих поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации
Свежие комментарии