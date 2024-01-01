В России появился вирус пострашнее ковида и лихорадки Денге

Врачеватели из интернета — чудовищная зараза. С остальными инфекциями мы справимся благодаря коллективному иммунитету Михаил Зубов Фото: DPA/ Global Look Press «Три дня человек болеет, покашляет, почихает, потом уже все спокойно.
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