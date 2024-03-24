"Известия": отказ от танкеров РФ ударит по поставкам нефтепродуктов в Европу

Многие индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) планируют отказаться от использования танкеров российской компании "Совкомфлот" при транспортировке топлива из России из-за опасений попасть под вторичные санкции США.
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