Барнаульцы рассказали, на что копят деньги, помимо черного дня

Жители старше 45 лет предпочитают откладывать средства на жизнь после выхода на пенсию В Барнауле четверо из десяти жителей считают себя сторонниками финансовой стратегии "больше экономить", сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
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