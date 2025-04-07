Барнаульцы рассказали, на что копят деньги, помимо черного дня

Жители старше 45 лет предпочитают откладывать средства на жизнь после выхода на пенсию В Барнауле четверо из десяти жителей считают себя сторонниками финансовой стратегии "больше экономить", сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.