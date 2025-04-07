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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Барнаульцы рассказали, на что копят деньги, помимо черного дня

Барнаульцы рассказали, на что копят деньги, помимо черного дня

Жители старше 45 лет предпочитают откладывать средства на жизнь после выхода на пенсию В Барнауле четверо из десяти жителей считают себя сторонниками финансовой стратегии "больше экономить", сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

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