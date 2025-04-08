В России предложили выпустить монету с «Орешником»

Перед 80-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне и освобождения Европы от нацизма Центральному Банку России предложили выпустить памятную монету с ракетным комплексом «Орешник».
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