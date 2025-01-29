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Блинкен пытался убить Путина. Что стоит за резонансным заявлением Карлсона

Блинкен пытался убить Путина. Что стоит за резонансным заявлением Карлсона

© Пресс-служба МИД РФ 5867 прочтений Вчера Американский журналист, сторонник Дональда Трампа Такер Карлсон опубликовал в ночь на 28 января по московскому времени интервью со своим коллегой Мэтом Таиби, в котором сделал несколько резонансных заявлений Атака США на Германию Разговор двух журналистов в основном касался внутриамериканской повестки, однако не обошли они стороной и международные темы.

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Комментарии
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Лев Добрый
Теперь мерзавец Толян Блинкин является законной целью Петрова и Баширова!🤠😜👈👍
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20 час.
АндрейБорков
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20 час.

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