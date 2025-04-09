Российские велосипедисты Гвоздарев и Титов получили нейтральный статус

Вадим Гвоздарев и Егор Титов выступают в маунтинбайке. Гвоздареву и Титову по 17 лет. В июне 2024 года на международных соревнованиях в Челябинской области в юниорском кросс-кантри Гвоздарев занял первое место, Титов финишировал вторым.
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