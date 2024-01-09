СКР возбудил уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда в Забайкалье

В Забайкальском крае сошли в рельс вагоны грузового поезда, никто не пострадал. Возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.
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