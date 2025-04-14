Новости СВО. ВС РФ освобождают Горналь, ВСУ попали в окружение в ДНР, F-16 боятся российских самолётов, 15 апреля

Больше 235 человек Украина потеряла в Курской области за последние сутки. Кроме этого нашим войскам удалось уничтожить бронетранспортёр, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномёта и боевую машину реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».
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