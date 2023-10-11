Politico узнала о сомнениях в конгрессе из-за объединения помощи Украине и Израилю

Члены палаты представителей скептически относятся к тому, что в конгрессе США найдется достаточно законодателей, которые поддержат объединение помощи Украине и Израилю в рамках запроса от вашингтонской администрации.
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