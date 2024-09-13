Польский телеканал Belsat признали нежелательным в России

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность польской организации Belsat (входят Belsat TV и Belarusian Satellite), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
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