В Раде назвали воюющих украинцев самой бесправной частью общества

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале заявил, что самой бесправной частью общества являются украинцы, которые принимают участие в боевых действиях.
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