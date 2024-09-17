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Опасный для слив вирус оспы обнаружили в Петербурге

Опасный для слив вирус оспы обнаружили в Петербурге

Его выявили в учебно-опытном саду аграрного университета. В учебно-опытном саду на территории Северной столицы специалисты Россельхознадзора обнаружили опасный вирус — потивирус шарки (оспы) слив, способный уничтожить от 5 до 100% урожая.

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