Это ей по вкусу не понравится – разозлится и счастья не видать: что нельзя ставить на новогодний стол в год Зеленой Змеи Ольга БезродняяСкоро наступит Новый год, а это значит, что пора задуматься о праздничном столе и о том, какие блюда можно, а какие нельзя подавать, встречая год под символом Зеленой Змеи.