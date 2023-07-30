Что двигало украинской саблисткой Ольгой Харлан?

На чемпионате мира по фехтованию в Милане произошел скандал. После поединка 1/32 финала в соревновании саблисток победившая украинка Ольга Харлан нарушила правила, отказавшись пожать руку своей сопернице, россиянке Анне Смирновой.
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