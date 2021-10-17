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Инспекторы ВАИ провели акцию «За безопасность дорожного движения» с военнослужащими ЧФ и ЮВО в Новороссийске

Инспекторы ВАИ провели акцию «За безопасность дорожного движения» с военнослужащими ЧФ и ЮВО в Новороссийске

Акция предусматривает комплекс профилактических мероприятий, проводимых как с водителями военной техники, так и с военнослужащими водителями личного автомобильного транспорта с целью поддержания высокой дорожно-транспортной дисциплины.

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