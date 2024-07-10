«Пока пирамиду не построят — хрен поверю!»

Теперь пришло время нашего раздела «Сумасшедшие комментарии». В последнее время наши видеоролики по реконструкции древней техники получили тысячи новых комментариев - их авторы часто о чем-то просят или хотя бы просят - и ни в чем себе не отказывайте! Среди этих запросов есть очень интересные, сегодня представлено 10 из них.
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