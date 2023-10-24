Idnes: МВД Чехии и сайт "Крымской платформы" атаковали хакеры

Министерство внутренних дел Чехии и транспортное управление Праги столкнулись с хакерскими атаками, также 24 октября был недоступен сайт проводимой в Праге международной парламентской конференции "Крымская платформа".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии