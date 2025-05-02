Расчеты ПЗРК «Верба» успешно поохотились на дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» группировки войск «Днепр» круглосуточно несут боевое дежурство по прикрытию частей и подразделений от средств воздушного нападения и разведки противника.
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