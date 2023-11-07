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Зеленский опроверг слухи о грядущих на Украине выборах президента

Зеленский опроверг слухи о грядущих на Украине выборах президента

Глава Украины считает, что военное время не время для демократических процедур.Владимир Зеленский выступил с ежевечерним обращением к нации, которое на этот раз посвятил разговорам о том, якобы он собрался провести выборы президента Украины в марте 2024-го.

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