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Царьград

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Gas Infrastructure Europe: запасы газа в ЕС выросли до 65,63%

Gas Infrastructure Europe: запасы газа в ЕС выросли до 65,63%

1 сентября запасы газа в подземных хранилищах Европы достигли 65,63%, что ниже среднего за пять лет. Средняя нетто-закачка за неделю составила 318 млн куб.

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