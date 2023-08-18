Дайверы нашли на затонувшем пароходе «Валаамский монастырь» фарфоровые унитазы

Водолазы продолжают делиться новостями о находках, сделанных в подводной экспедиции на Ладоге. Дайверы из клуба «Диво» обнаружили еще несколько предметов в трюмах затонувшего в 1940-м году парохода «Valamon Luostari» («Валаамский монастырь»).