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Парламентская газета

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Сенатор Шейкин озвучил главные проблемы курьеров и таксистов

Сенатор Шейкин озвучил главные проблемы курьеров и таксистов

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин в своей колонке для «Парламентской газеты» озвучил ключевые проблемы работников цифровых платформ, в том числе курьеров и таксистов.

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