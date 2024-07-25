Сенатор Шейкин озвучил главные проблемы курьеров и таксистов

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин в своей колонке для «Парламентской газеты» озвучил ключевые проблемы работников цифровых платформ, в том числе курьеров и таксистов.
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