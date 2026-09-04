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12 городам России предложили присвоить звание «Город трудовой доблести»

12 городам России предложили присвоить звание «Город трудовой доблести»

МОСКВА, 4 сентября, ФедералПресс. В России предложили присвоить почетное звание «Город трудовой доблести» 12 городам, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

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