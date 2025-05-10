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Парад Победы как символ провала попыток изоляции России

Парад Победы как символ провала попыток изоляции России

Парад в Москве ознаменовал провал попыток Запада изолировать Россию — The Washington Post.Собственно, провал стратегии международной изоляции России стал очевиден еще к концу 2023 года, когда многие страны увидели, что попытки Запада сокрушить Россию военным, политическим и экономическим путем терпят крах.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Такой парад в Москве был замечательный , столько народа, присутствовало 29 глав иностранных государств. Какая изоляция!! У России  хватает друзей.
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14 час.
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