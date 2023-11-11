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Макрон допустил возможность переговоров между Москвой и Киевом

Макрон допустил возможность переговоров между Москвой и Киевом

Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность переговоров между Москвой и Киевом. При этом, по его словам, победа России в конфликте будет означать появление в Европе "новой имперской державы", которая может угрожать таким странам, как Грузия и Казахстан.

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