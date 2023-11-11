Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность переговоров между Москвой и Киевом. При этом, по его словам, победа России в конфликте будет означать появление в Европе "новой имперской державы", которая может угрожать таким странам, как Грузия и Казахстан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии