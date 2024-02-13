ООН выступила с новым предупреждением

Изменение климата и вмешательство человека подвергают мигрирующие виды большому риску. Таков вывод первого доклада Организации Объединенных Наций, посвященного животным, меняющим среду обитания, отмечает Noi.
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