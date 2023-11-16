Что нужно знать о налоговом вычете за квартиру в 2024 году? Ирэн ОрлонскаяСпециалисты напомнили россиянам, что при покупке квартиры официально трудоустроенные россияне могут вернуть часть денег, оформив налоговый вычет.
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