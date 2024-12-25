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Опубликовано видео атаки из засады русского дрона-камикадзе военных ВСУ

Опубликовано видео атаки из засады русского дрона-камикадзе военных ВСУ

Русский дрон атаковал из засады машину с военными ВСУ, удар попал на видео.Оптоволоконный дрон ВС России ударил из засады по транспорту противника на трассе H-20 в ДНР.

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