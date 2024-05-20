Бывший игрок «Амкара» Георгий Джикия покидает «Спартак» в конце сезона

Контракт 30-летнего игрока истекает в июне, его не будут продлевать.После нескольких лет в составе футбольного клуба «Спартак», Георгий Джикия, ранее выступавший за пермский «Амкар», планирует покинуть московский клуб в конце текущего сезона.