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«Боруссия» отдала Торгана Азара в аренду ПСВ до конца сезона

«Боруссия» отдала Торгана Азара в аренду ПСВ до конца сезона

Торган Азар перешел в чемпионат Нидерландов.  ПСВ объявил о подписании 29-летнего полузащитника на правах аренды из «Боруссии» до конца этого сезона.

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