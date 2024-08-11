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Петербургский дневник

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Военно-духовой оркестр сыграл шедевры классики на выставке «Мой Петербург»

Военно-духовой оркестр сыграл шедевры классики на выставке «Мой Петербург»

Концерт состоялся в рамках программы «Военные оркестры в парках» В воскресенье, 11 августа, на уличной площадке выставки «Мой Петербург» открыл концерт военно-духовой оркестр Высшего Военно-морского инженерного училища города Пушкин, сообщает пресс-служба выставки.

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