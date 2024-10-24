Харрис заявила, что гибель Синвара даст возможность закончить конфликт в Газе

Гибель руководителя политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа даст возможность закончить палестино-израильский конфликт, заявила кандидат в президенты Соединенных Штатов от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис.
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