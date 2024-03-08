Полянский: американские Abrams горят не хуже немецких Leopard

Global look press/Keystone Press Agency/Capt. Tobias Cukale Танки Abrams американского производства горят не хуже, чем немецкие Leopard в зоне специальной военной операции, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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