Салат из свеклы с яйцом и зелёным горошком

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Салат, приготовленный из свеклы с яйцом, зелёным горошком и сыром, - очень вкусная, аппетитная закуска, которую можно подать к столу и в будни, и в праздники.
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