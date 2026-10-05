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Два рыбака пропали в Хабаровском крае

Два рыбака пропали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае пропали двое мужчин, вышедших на лодке на рыбалку. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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