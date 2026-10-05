Два рыбака пропали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае пропали двое мужчин, вышедших на лодке на рыбалку. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Морпех Туман: маг...
- С1 Польские силовики...
- Кулинарная акция ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым