МГИК: В Москве началось голосование на выборах Президента РФ

Выборы будут идти три дня Сегодня, в пятницу, 15 марта, Ольга Кириллова, председатель Мосгоризбиркома, объявила, что все избирательные участки для голосования на выборах президента РФ открылись по всей Москве.
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