Завершена судмедэкспертиза после смерти пресс-секретаря певца Shaman

Завершена судебно-медицинская экспертиза после смерти Антона Коробкова-Землянского, который занимал должности пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (певец Shaman), а также руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ), сообщает РИА Новости .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии