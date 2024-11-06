Нападением собак на ребенка в Сегеже заинтересовалась прокуратура

Надзорное ведомство оценит, какую работу обращению с животными вели местные власти и специализированные организации Прокуратура Сегежского района начала проверку после публикаций о том, что в Сегеже собаки напали на ребенка.
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