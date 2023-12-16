Болид с Пайкс-Пик Radford Type 62-2 превратят в лимитированный суперкар

В 2021 году группа энтузиастов возродила ателье Radford, которое представило первую за полвека новую модель — разработанный совместно с фирмой Lotus спорткар Type 62-2, в котором объединились доработанная платформа Lotus Evora и дизайн гоночной модели образца 1969 года.