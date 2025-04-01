«Второй язык» мозга: прокачайте свой невербальный интеллект с помощью быстрого теста

В жизни огромное количество информации передается без слов: через взгляд, движение, тон голоса. Как говорит Оксана Красицкая, психолог команды «БизнесМозг», развитый невербальный интеллект помогает человеку лучше понимать других людей, быстрее находить решения, чувствовать контекст и улавливать суть даже там, где никто ничего не сказал.