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Закон и Порядок

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В какой стране жители не жалуются на ЖКХ?

В какой стране жители не жалуются на ЖКХ?

Читатель Александр пишет, что жильцов домов принудят голосовать через Госуслуги — за смену управляющей компании, например, или за капремонт, или за что обычно голосуют собственники жилья.

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