В какой стране жители не жалуются на ЖКХ?

Читатель Александр пишет, что жильцов домов принудят голосовать через Госуслуги — за смену управляющей компании, например, или за капремонт, или за что обычно голосуют собственники жилья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Забыла, где находится эта чиновница--" стрелки собирает". А губернатор в курсе?
- Жёсткий "козырь" Белоусова на Курщине: Сумы превратились в кладбище. Уничтожено 2500 элитных боевиков. Курское вторжение "обезглавлено"
- Правда генерала Попова. Шойгу и Герасимов были в ярости? Уголовное дело становится всё более странным
Свежие комментарии