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ВСУшника, напавшего с ножом на людей в центре Амстердама, заподозрили в связях с террористами

ВСУшника, напавшего с ножом на людей в центре Амстердама, заподозрили в связях с террористами

Прокуратура Нидерландов сообщает о возможных террористических мотивах в действиях 30-летнего украинского военного, который в конце марта совершил ножевой теракт в центре Амстердама.

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