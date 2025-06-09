«Петербургский дневник» и Александр Малькевич продолжают совместный проект В сентябре 2022 года сбылись мои самые мрачные предостережения о то м, что укрофашисты захотят повторить для западных медиа кровавую постановку – явить миру «новую Бучу»: уничтожить русских людей, «виноватых» в контактах с нами, – и повесить все на Вооруженные силы РФ.