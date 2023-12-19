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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Монти Уильямс об увольнении из «Финикса»: «Каждый раз, когда убираю игрока из ротации, я, по сути, увольняю его. Как я могу расстраиваться, когда это происходит со мной?»

Главный тренер «Детройта» Монти Уильямс признался, что относится к увольнению из «Финикса» с пониманием, так как сами тренеры «увольняют» игроков, убирая их из ротации.

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