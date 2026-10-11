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Царьград

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В Подмосковье семья Чураковых с 11 детьми отметила 25-летие брака

В Подмосковье семья Чураковых с 11 детьми отметила 25-летие брака

В Московской области 11 октября во второй раз отметили День многодетной семьи, учреждённый Мособлдумой; в регионе насчитывается более 114 тысяч таких семей, в которых воспитываются порядка 369 тысяч детей.

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