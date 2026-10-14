Владелец Esteo Exlantix ET8 пожаловался на качество сборки и отсутствие сервиса

Владелец кроссовера Esteo Exlantix ET8 за 7,5 млн рублей, пробег которого составляет 600 км, поделился отзывом об автомобиле на портале «Дром».
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