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Царьград

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Демешин рассчитывает на утверждение судоходной программы по Амуру

Демешин рассчитывает на утверждение судоходной программы по Амуру

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин ожидает, что в сентябре Морская коллегия РФ утвердит программу развития судоходства по реке Амур, что поможет решить проблему нехватки судов и поддержит гражданское судостроение в регионе.

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