Власти Вологодчины отрицают превращение региона в Чикаго времён Аль Капоне и СССР при Горбачёве из-за запрета продажи алкоголя

В пресс-службе губернатора Вологодской области сообщили, что для заявлений о появлении чёрного рынка алкоголя на фоне введенных ограничений в регионе нужны цифры и факты, а не «нерепрезентабельный опрос» жителей, который опубликовало издание «Коммерсант».