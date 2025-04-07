Власти Вологодчины отрицают превращение региона в Чикаго времён Аль Капоне и СССР при Горбачёве из-за запрета продажи алкоголя

В пресс-службе губернатора Вологодской области сообщили, что для заявлений о появлении чёрного рынка алкоголя на фоне введенных ограничений в регионе нужны цифры и факты, а не «нерепрезентабельный опрос» жителей, который опубликовало издание «Коммерсант».
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