Экоактивисты окрасили Стоунхендж в оранжевый цвет / © Just Stop Oil / Х Экоактивисты заявили, что краска состоит из оранжевого кукурузного крахмала, который смоется дождем, однако компания English Heritage, которая занимается сохранением культурного наследия Великобритании, уже оценивает степень ущерба.