Экоактивисты окрасили Стоунхендж в оранжевый цвет / © Just Stop Oil / Х Экоактивисты заявили, что краска состоит из оранжевого кукурузного крахмала, который смоется дождем, однако компания English Heritage, которая занимается сохранением культурного наследия Великобритании, уже оценивает степень ущерба.
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